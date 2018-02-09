【中关村在线新闻资讯】2月9日消息， 今天微软公司官方宣布，他们的Build大会将于5月7号至9号期间在美国西雅图举办。同时，此次大会的报名也将在下周2月15日正式展开。此前微软Build大会一直在旧金山举办，从去年搬到了西雅图举行。



微软Build大会时间确定：与Google I/O撞车（图片来自于谷歌）

许多国外媒体提到，今年Google I/O大会的举办时间与微软Build大会的时间相近，时间为5月8号至10号。因此，同一时间段两大科技公司的展会撞车也算是一种奇景。今年微软Bulid大会将包含多种主题，而Always Connected PC计划将是微软的重头戏。

此前微软更新了对Office和Windows的服务，并预告了Office 2019服务即将在今年下半年登场。遗憾的是用户只能在Windows10上才能享受。因此，Office 2019很有可能在本次Build 2018大会上公布。

微软表示，Office 2019将不支持Windows 7以及Windows 8.1，想要用上最新Office，用户需要更新到Windows 10。微软此举除了希望更多用户更新Windows 10外，还将推动那些仍在使用Windows 7和Windows 8.1的企业订阅Office 365服务。

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