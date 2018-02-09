【中关村在线新闻资讯】2月9日消息， 随着华为新品发布会的临近，有关华为上半年新旗舰P20的信息也越来越多。就在今天，知名爆料人@Oneleaks放出了华为P20 Lite的高清渲染图。与华为P20不同的是，华为P20 Lite后置双摄像头。



华为P20 Lite渲染图流出：后置双摄+指纹识别（图片来自于推特）

此次流出的华为P20 Lite高清渲染图与之前出现在网络上的工厂CAD设计图相同。该机搭载了后置双摄像头和指纹识别模块，同时后壳也采用了玻璃材质。也有传闻表示，华为P20此次将引入无线充电功能，3.5mm耳机接口也将保留。

昨天，英国媒体Pocket-lint报道称，华为最新放出的邀请函显示，确认将于3月27日在巴黎举办新品发布会，至于发布会的主角将会是传闻已久的华为P20系列手机。报道称，此次发布会的主题是 “See Mooore With AI”中，别出心裁的出现了三个“OOO”，或许暗示新机会搭载传说中的徕卡三摄，并主打AI智能拍照功能。

此前爆料大神@evleaks曾透露，华为P系列新机的主摄像头将会采用“ProTriple-lens”三镜头设计，拥有4000万像素以及五倍混合变焦功能，并且还装载了全新感光组件与光学防抖系统。同时借助升级专业AI相机助手，能够即时场景识别以及自动计算帧率，能够在不同的场景下切换到最佳的参数设置和模式。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为P20 Lite渲染图流出：后置双摄+指纹识别http://news.zol.com.cn/678/6780338.html