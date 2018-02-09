早报：盛大游戏获腾讯30亿元战略入股

【科技早餐】

●这是演哪出？盛大游戏获腾讯30亿元战略入股

盛大游戏在昨天晚间发布公告，宣布腾讯以30亿元人民币战略入股盛大游戏，双方将在现有业务上强化深度合作。盛大游戏将通过战略合作、投资布局、资源共享、产业延伸、IP运营等方式，构建盛大游戏新文化产业生态圈。

盛大表示，腾讯的入股将加持盛大游戏在主营业务方面的优势，加速盛大游戏构建新文化产业生态圈，从而实现盛大游戏的战略目标。

Z点评：瑟瑟发抖 ……



盛大游戏

【行业热闻】

●苹果官网HomePod已卖断货 预购热情高涨



苹果将在当地时间2月9日正式发售智能音箱HomePod，然而尴尬的是，该设备在官网上似乎已经卖断货了。HomePod在1月26日就上架了美国苹果官网，并开启了预售，官方售价为349美元。【点击详情】

●赶紧升级！英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁

据外媒报道，英特尔已经面向OEM厂商分发了部分Skylake处理器（U-, Y-, H-, -S系列产品）的新微代码，这次是正式版。【点击详情】

●越狱开发者盛宴！iOS9系统源码泄露至GitHub

据外媒Motherboard和Redmond Pie报道，苹果iPhone所使用的iOS系统源码，近日已被某人泄露到了GitHub上，版本似乎是属于iOS 9的某个版本。Redmond Pie指出，这有助于轻松为iPhone / iPad找到用于永久越狱的bootrom漏洞。【点击详情】

●A站微博恢复更新并招聘：网站仍未正式恢复

知名弹幕网站ACFUN何时能够恢复运行牵动了许多人的心。就在近日，A站的官方微博已经恢复了更新，并放出了员工一起包饺子的照片。同时在一些招聘网站上，我们也可以看到A站正在招聘一些运维人员。【点击详情】

●印象笔记数据迁移至腾讯云：今年上半年完成

印象笔记官方近日正式宣布，他们将在今年上半年进行数据的迁移。迁移完成之后，大部分的数据将会存储到腾讯云。与此同时，印象笔记将与腾讯云进行多方面的合作，QQ空间和TIM等腾讯产品中将引入印象笔记。【点击详情】

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：盛大游戏获腾讯30亿元战略入股http://news.zol.com.cn/677/6779711.html