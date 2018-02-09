赶紧升级！英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，据外媒报道，英特尔已经面向OEM厂商分发了部分Skylake处理器（U-, Y-, H-, -S系列产品）的新微代码，这次是正式版。



英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁（图片来自baidu）

预计很快，个个PC厂商的BIOS更新将会分发，不出意外的话，应该可以完美地解决掉Spectre V2攻击了。 另外其它平台则依然处于Beta测试阶段，需要进一步的验证妥当。此前，因为造成系统高频重启，英特尔撤回了对二代酷睿SNB到八代酷睿CFL的修复补丁。

另外，英特尔也警示，基于上述漏洞的变种也在演进，他们会持续关注安全进展。

早前 英特尔CEO柯再奇表示，正计划、有序地和客户、伙伴一道处理问题，同时承认，要做的事并不少。对于远期，英特尔强调，今年末发布的新款芯片将从硬件上应对漏洞威胁。”

据了解，英特尔将在今年春季会铺货8代奔腾、赛扬以及更多的Coffee Lake平台酷睿桌面处理器，Q2会有至强等，Q3之后可能会是9代酷睿或者10nm新品，所以英特尔的意思是要在10nm“动刀”。

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