    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    赶紧升级！英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月9日消息，据外媒报道，英特尔已经面向OEM厂商分发了部分Skylake处理器（U-, Y-, H-, -S系列产品）的新微代码，这次是正式版。

    赶紧升级！英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁
    英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁（图片来自baidu）

             预计很快，个个PC厂商的BIOS更新将会分发，不出意外的话，应该可以完美地解决掉Spectre V2攻击了。 另外其它平台则依然处于Beta测试阶段，需要进一步的验证妥当。此前，因为造成系统高频重启，英特尔撤回了对二代酷睿SNB到八代酷睿CFL的修复补丁。

           另外，英特尔也警示，基于上述漏洞的变种也在演进，他们会持续关注安全进展。

           早前 英特尔CEO柯再奇表示，正计划、有序地和客户、伙伴一道处理问题，同时承认，要做的事并不少。对于远期，英特尔强调，今年末发布的新款芯片将从硬件上应对漏洞威胁。”

           据了解，英特尔将在今年春季会铺货8代奔腾、赛扬以及更多的Coffee Lake平台酷睿桌面处理器，Q2会有至强等，Q3之后可能会是9代酷睿或者10nm新品，所以英特尔的意思是要在10nm“动刀”。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：赶紧升级！英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁http://news.zol.com.cn/677/6779682.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6779682.html report 933    【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，据外媒报道，英特尔已经面向OEM厂商分发了部分Skylake处理器（U-, Y-, H-, -S系列产品）的新微代码，这次是正式版。英特尔发布Skylake幽灵漏洞补丁（图片来自baidu） 预计很快，个个PC厂商的B...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP