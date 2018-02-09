    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    越狱开发者盛宴！iOS9系统源码泄露至GitHub

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月9日消息，据外媒Motherboard和Redmond Pie报道，苹果iPhone所使用的iOS系统源码，近日已被某人泄露到了GitHub上，版本似乎是属于iOS 9的某个版本。

    iPhone iOS9系统源码已被泄露至GitHub
    iOS9系统源码泄露至GitHub（图片来自baidu）

          Motherboard在咨询安全专家证实，这段iBoot代码似乎是合法的，虽然它与当前正在使用的iOS 11.2.5版本没有太大关系，但iOS 9中的某些代码可能仍存在于 iOS 11 中。也就说，黑客和安全人员有望挖掘出iOS系统的漏洞，并创建越狱方案。

          除了iBoot代码之外，泄露信息中还包括了一个文档目录，其提供了与iBoot相关的附加信息。Redmond Pie指出，这有助于轻松为iPhone / iPad找到用于永久越狱的bootrom漏洞。

           另外，安全专家表示，大家对此也不必过于恐慌，毕竟较新款的iOS设备都已经受到了“安全区域”（Secure Enclave）的保护。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：越狱开发者盛宴！iOS9系统源码泄露至GitHubhttp://news.zol.com.cn/677/6779529.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6779529.html report 802    【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，据外媒Motherboard和Redmond Pie报道，苹果iPhone所使用的iOS系统源码，近日已被某人泄露到了GitHub上，版本似乎是属于iOS 9的某个版本。iOS9系统源码泄露至GitHub（图片来自baidu）  Motherb...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP