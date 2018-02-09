越狱开发者盛宴！iOS9系统源码泄露至GitHub

【中关村在线新闻资讯】2月9日消息，据外媒Motherboard和Redmond Pie报道，苹果iPhone所使用的iOS系统源码，近日已被某人泄露到了GitHub上，版本似乎是属于iOS 9的某个版本。



iOS9系统源码泄露至GitHub（图片来自baidu）

Motherboard在咨询安全专家证实，这段iBoot代码似乎是合法的，虽然它与当前正在使用的iOS 11.2.5版本没有太大关系，但iOS 9中的某些代码可能仍存在于 iOS 11 中。也就说，黑客和安全人员有望挖掘出iOS系统的漏洞，并创建越狱方案。

除了iBoot代码之外，泄露信息中还包括了一个文档目录，其提供了与iBoot相关的附加信息。Redmond Pie指出，这有助于轻松为iPhone / iPad找到用于永久越狱的bootrom漏洞。

另外，安全专家表示，大家对此也不必过于恐慌，毕竟较新款的iOS设备都已经受到了“安全区域”（Secure Enclave）的保护。

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