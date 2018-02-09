【中关村在线新闻资讯】2月9日消息， 知名弹幕网站ACFUN何时能够恢复运行牵动了许多人的心。就在近日，A站的官方微博已经恢复了更新，并放出了员工一起包饺子的照片。同时在一些招聘网站上，我们也可以看到A站正在招聘一些运维人员。



A站微博恢复更新并招聘：网站仍未正式恢复（图片来自于weibo）

据了解，ACFUN正在招聘的这些岗位包括JAVA、PHP、web前端、运维，甚至还包括前台，工作地点依旧在望京SOHO的ACFUN总部。不过到目前为止，ACFUN的网站还没有正式恢复，而今天就是之前阿里云给出的最后期限。

此前一直有传言显示国内知名弹幕网站ACFUN资金链出现了问题，并面临关站的危险。就在上周的时候，ACFUN网站已经无法打开，而App端也无法刷新。之前的传闻或许正在变成现实。

随后，官方微博@AcFun弹幕视频网发布了新微博，并表示：“我想再活五百年！”之前曾有消息显示，ACFUN一直在努力的进行融资。同时，ACFUN由阿里云提供的服务也于近日到期，因此才会出现关站的情况。目前，A站是否完成融资还尚不清楚。

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