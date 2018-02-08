雷军要重返中国手机市场第一 可能没有然后了

2018年2月7日，当很多人都在谈论马斯克重型猎鹰火箭发射成功，人类上火星指日可待时，小米当家人雷军也干了一件大事，其在小米年会上表示：要在10个季度内，国内市场重回第一。



雷军要重返中国手机市场第一（图片来自baidu）

为什么说是“重回”，因为在2014年，小米就惊为天人的完成过这一壮举，当年小米售出 6112 万台手机，成为中国市场份额占有率第一手机品牌。问什么说是壮举呢？小米是2010年成立，然后2011年推出小米1手机，也就说仅仅三年多的时间，小米就完成了他人十几二十年才实现的目标。

2018年，雷军为什么又重新提出要重回中国手机第一的目标呢，主要是2017年小米自己打了一个漂亮的翻身仗。“刚刚过去的2017年，对所有小米人来说，是极不平凡的一年。这是小米的‘逆转之年’，是‘跨越之年’。在去年10月，小米提前完成了年初制定的千亿营收目标；手机出货量方面，小米自2017年第二季度开始强势反弹，全年市场份额稳定全球前五”，雷军自己总结道。

因此照这个势头发展下去，排在小米前头的对手，vivo、OPPO、华为等将会被一一超越？！

小米要实现这个目标有多难？很难

中国手机市场高速增长红利已经消失。根据市场研究公司Canalys的数据显示，2017年中国智能手机总出货量为4.59亿部，与2016年相比下降4%。与此同时IDC的数据也显示。2017 年全年数据显示，国内智能手机市场前五大厂商的市场份额与市场增速差异显著，全年出货总量出现了 4.9% 的下降，为 2009 年以来首次。

说白了中国手机市场早就是一片红海竞争惨烈，想要坐上中国市场头把交椅就要付出比以往更多的代价。小米想要成为中国市场第一，首先就要问问OV还有华为他们肯不肯。

2017年全年，华为手机在国内的出货量是9090万台，而小米在国内的手机出货量是5510万台，这3500万台的销量差距，可以说是一个鸿沟。因为小米的销量在增长，华为以及OPPO、vivo也在成长。

竞争已经转向核心技术的创新。雷军在年会上对于小米的增长总结为：“用望远镜看创新，用显微镜看品质。创新决定我们能飞多高，而品质决定我们能走多远。”这句话没毛病，而且很切合当前的手机市场的形式。

即当前手机市场上什么性价比，什么高性能统统都是过去式，最严重的是同质化现象泛滥，手机和手机之间的差异性非常小，如都是骁龙处理器、都是全面屏、双摄…….因此现在手机厂商见都在积极投身到自家核心技术上的创新上去。

现在大火的AI以及5G技术都是兵家必争之地。在AI方面，华为最先在业内首先推出了搭载AI技术的麒麟970处理器。这里先不说它在实际体验中到底有多厉害，但华为已经在行业里站住了脚，反观小米，在自主研发处理器上虽有澎湃S1，但是这个处理器依旧是没有技术亮点，或者说是卖点。

5G技术上，华为也是强项。目前，华为已经在北京怀柔的测试场中展开了5G信号测试，并在C-Band 测试环节中取得突破，下行峰值速率超20Gbit/s。

甚至是我们一向认为只会在真人秀中打广告的OPPO和vivo，也在5G方面有所布局，如OPPO在标准组织3Gpp提交了大量技术文稿；vivo也在2016年就在北京成立了5G研发中心。

另外目前的大环境是，国家发改委对外发布了关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知。通知中明确表示，2018年各地将进一步的推进5G信号的研发工作。至少五个城市将开始开展5G网络建设，基站数量也将不少于50个。

按照中国工信部和运营商的部署规划，5G目前已在部分城市展开试点，2018年开展较大规模外场实验，最快2018年试商用、2020年全国商用。

反观小米在AI和5G上并没有明显动作。现在小米的讲到创新还停留在mix全面屏手机的功劳簿上。

猜想2019年的年会上雷军会说些什么

也不用猜了，雷布斯在2019你的年会上，肯定会说，在2018年全球手机行业都不景气的情况下，我们依旧能够保持增长，保有现有手机份额，感谢大家的不懈努力。

“重回中国手机第一的目标”不会变，10个季度的时间我们已经用去一大半……然后……..还有什么然后呢。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：雷军要重返中国手机市场第一 可能没有然后了http://news.zol.com.cn/677/6779370.html