【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，近日有来自零售商bestbuy的消息人士透露，苹果公司即将在今年3月的时候出货AirPower无线充电板和AirPods无线充电盒。 这两款配件在去年的时候正式发布，不过具体的上市时间一直没有公开。



苹果三月或推出两款配件：无线充电是主要特色（图片来自于谷歌）

这名来自Bestbuy的消息人士还表示，AirPower无线充电板和AirPods无线充电盒这两款配件将会在3月份的同一天发售。不过他们也提到过，只有苹果商店Apple Store会单独销售无线充电电池盒，而Bestbuy则只会出售AirPods同捆版。

苹果在2017年发布的三款新iPhone，最大亮点就是加入了对无线充电的支持，现在苹果准备要放开这一无线充电标准。这意味着第三方无线充电产品也会支持iPhone X以及iPhone 8等手机。

苹果当前并没有完全放开自家无线充电技术标准，导致用户在使用无线充电器时，充电效率不理想（第三方兼容的Qi无线充电板将只支持5W充电），且可选择的产品也比较少。

因此苹果势必要完全开放7.5W无线快充MFi认证。从最新消息来看，苹果打算在今年第一季度对第三方配件商公开这个标准，而这样的话，用户就完全不用在被迫去购买苹果高贵的原装配件，来完全体验无线快充的便捷。

据了解，目前支持7.5W快充的无线充电板只有苹果自家的AirPower，以及Belkin和mophie推出的无线充电板。







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