【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，今天华为消费者业务CEO余承东在其个人微博上发布了一则华为终端公司的宣传视频，视频中表示华为即将在今年MWC大会期间发布新品。有媒体猜测，此次华为即将发布的新品很有可能是全面屏版本的MateBook。



余承东微博发布宣传视频：将发布全面屏MateBook（图片来自于weibo）

在宣传视频中，华为也给出了此次展会的宣传口号：“Experience New Horizons”华为似乎在暗示这款新品边框更窄，显示屏更大。因此有许多媒体人士猜测，这次的新品可能是拥有极窄边框的全面屏MateBook。余承东也在微博上喊出“新视界、新境界、新时代”的口号，更加印证了人们的猜测。

此前，华为公司在其官方微博上再次确认，他们将于3月底的时候在法国巴黎发布华为新机P20。他们也表示，此次华为P20的发布依旧是余承东来进行，这也直接澄清了之前的一些不实传言。

华为发布此条微博的更多意义还是澄清有关余承东的相关传言，并确认即将到来的上半年新旗舰的发布时间。之前在互联网上也流出了一些有关华为P20的相关传闻，不过华为官方对于这些并未发表意见。

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