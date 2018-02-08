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    马斯克称特斯拉既然能上天 产能问题也可以解决

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】2月8日消息，近日特斯拉公司在美国召开了公司盈利发布会，发布会上马斯克特意提到，如果特斯拉的汽车可以登上火星的话，那么Model 3的产能问题也一定能够解决。

    马斯克称特斯拉既然能上天 产能问题也可以解决
    马斯克称特斯拉既然能上天 产能问题也可以解决（图片来自于谷歌）

            显然，这次猎鹰重型火箭的回收也给了马斯克更多的信心。Space X公司的顺利发展也让马斯克可以把更多的精力放在特斯拉身上。特斯拉原计划到2017年12月Model 3的产量将提高至每月2万辆，但结果却不尽如人意。

            特斯拉公司的量产计划一直处理的不顺利，最近他们再次下调了Model 3的生产目标。这样的情形，似乎也意味着公司CEO艾隆·马斯克之前的承诺也要泡汤了，不过特斯拉还希望能够在今年进行大规模融资。

           目前，特斯拉公司手中持有35亿美元现金。资银行Cowen & Co分析师杰夫·奥斯本也透露，特斯拉为了实现量产目标，他们将会继续进行融资。之前特斯拉高管在财报会议上提到，一旦能够提高Model 3的产量，该公司的现金流就将大幅改善，原因是该公司可以在付费给供应商之前从消费者手中收集资金。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6779121.html report 936 【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，近日特斯拉公司在美国召开了公司盈利发布会，发布会上马斯克特意提到，如果特斯拉的汽车可以登上火星的话，那么Model 3的产能问题也一定能够解决。马斯克称特斯拉既然能上天 产能问题也可以解决（图片来自于谷歌）显然，这...
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