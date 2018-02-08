网易公布第四季度财报 游戏营收占一大半

【中关村在线新闻资讯】2月8日消息：网易在今天公布了其第四季度财报，数据显示，网易第四季度净收入为146.08亿元，同比增长20.7%；净利润为12.86亿元，同比下滑65.1%。

在收入构成方面，第四季度净收入为146.08亿元，其中在线游戏服务净收入为80.04亿元，电商业务净收入为46.54亿元，广告服务净收入为7.37亿元，邮箱及其他业务净收入为12.13亿元。

丁磊表示：“2017年，网易各业务板块稳健发展，全年净收入总体同比上升41.7%。我们为全球玩家推出了多款热门游戏，大规模地拓展了电商业务，并继续推进广告服务、邮箱和其他业务的发展。”



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第四季度，网易个别几款手游如《阴阳师》和《倩女幽魂》手游版本的业绩下滑，又为新推出的《荒野行动》、《终结者2：审判日》和《Rules of Survival》等手游举行了诸多推广活动。同时，电商业务作为战略性投入，丁磊认为是长期发展提供持续的动力。

面对2018年，丁磊表示将继续丰富产品线，更多的自研游戏，将更多手游和端游推向国际市场。包括网易考拉海购和网易严选在内的各个业务板块将继续投入。

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