【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，近日微软公司CEO在纽约经济俱乐部中发表了主题演讲，演讲中他再次谈到了人工智能技术。 纳德拉提醒人们要关注人工智能技术，既会带来好的一面，也会给人造成危害。他认为科技企业应该做出好的设计来推动人工智能的发展。



纳德拉再次提醒人们关注AI：可能会酿成恶果（图片来自于谷歌）



纳德拉认为现在许多的科技企业已经快要放弃控制人工智能了，事实上科技公司们应该控制住自己的选择权。纳德拉认为，各个公司的CEO们光是哀叹人工智能不受控制还不够，应该去选取那些有利于人类的来使用。有许多强大的AI工具能帮到人类，比如修复视力、帮助诵读困难者和脑瘫者。

此前，纳德拉在接受采访时就曾指出，人工智能显然会扩张，但人类仍会保持控制力。“当前引导我们的人工智能核心原理在于：我们如何给人类下注，并提升人类的能力？还有很多决策需要人类来负责，就算在自动学习系统里也不例外。这样我们就可以确保这套系统中没有偏见或坏数据。我认为，我们还可以通过很多方式来塑造自己的未来，而不是一味想着‘这肯定会发生在我们身上。’控制是一种选择，你应该努力保持这种控制力。”

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