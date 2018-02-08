要回归？王欣与姚劲波何小鹏等谈AI区块链

【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，小鹏汽车董事长何小鹏在昨晚发微博称，特别高兴王欣兄弟的回归，身体很好，思维完全和大家一起，兴致勃勃的一起讨论了AI，视频，区块链等技术的发展。这从侧面证实快播创始人王欣已于本周三出狱。



王欣与姚劲波何小鹏等谈AI区块链（图片来自新浪）



王欣与姚劲波何小鹏等谈AI区块链（图片来自新浪）

从何小鹏分享的照片中可以看到，58同城CEO姚劲波、欢聚时代董事长兼CEO李学凌也和王欣见面，合影可以看出几人心情都不错。

何小鹏表示，王欣思维完全和大家一起，兴致勃勃的一起讨论了AI，视频，区块链等技术的发展。也听到了很多秘闻和往事，坚信不久将来，江湖中会有王大师的下一段的传奇故事。

至于王欣今后打算暂时并未知晓。不过援引腾讯《深网》的报道称，亦从多位文化圈人士处了解到，出狱前王欣已经在与文娱相关产业公司联系，近期或有动向披露。

早前资料：

快播于2014年4月22日，据群众举报，快播涉嫌传播淫秽信息遭警方调查。2014年6月26日，深圳市市场监管局正式对快播公司送达《行政处罚决定书》。2014年8月8日，王欣在逃往境外110天后被抓捕归案，经国际司法合作渠道由相关国家移交中国警方。

2016年1月7日，北京市海淀区人民法院对快播涉黄案的庭审实行了网络直播，快播公司及王欣、吴铭、张克东、牛文举等出庭，被告单位深圳市快播科技有限公司犯传播淫秽物品牟利罪，判处罚金人民币一千万元；被告人王欣犯传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一百万元。

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