【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，近日有国外媒体撰文表示， 谷歌公司正在计划推出流媒体游戏服务，他们甚至有意推出更为传统的家用游戏主机，以实现进入客厅的计划。这款家用游戏主机在谷歌公司的内部代号为“Yeti”。



传谷歌将进入游戏市场：推出流媒体游戏机（图片来自于The Verge）

The Information表示他们从知情人士处获悉，谷歌的流媒体游戏服务将率先使用在Chromecast的身上。这一服务的开发代号为“Yeti”，将会让谷歌在流媒体游戏这个朝阳市场中占得先机。The Information还指出，谷歌希望进军流媒体游戏，是因为他们有占领客厅的野心。

不过对于谷歌来说，他们目前更多的精力还是放在了人工智能市场上。上周谷歌首席执行官桑达尔·皮采（Sundar Pichai）在接受采访时表示，他认为人工智能技术对于人类来说至关重要，甚至比火和电对人类更加重要。这种创新并非普通的创新，而是推动人们更好地发展。

尽管有一些人对于人工智能采取一个警戒的态度，但皮采却保持了一个非常乐观的态度。皮采认为人们应该更加深刻的理解人工智能技术，用人工智能来思考人类的未来非常重要，而未来人工智能可以让人类的生活变得更美好。

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