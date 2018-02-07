中国品牌集体出海 消费电子成为急先锋

本周，WPP、凯度华通明略联合谷歌发布了《2018年BrandZ中国出海品牌50强报告》。在这50家上榜企业数中，以消费电子（11）、网游（9）和电商及线上快时尚（7）三个类比占据绝对优势。



中国品牌集体出海（图片来自baidu）

当前中国品牌正在加速出海的步伐，因此相比去年，今年的榜单扩充了20家企业，达到了50家。根据谷歌给出的数据显示，中国品牌的整体形象在逐步提升。相比去年，中国的谷歌搜索指数增长了6%，中国品牌品牌力得分提升了5%。中国跟国际品牌的搜索指数差距在逐年递减，相比2013年缩小了29%。

不过中国品牌在海外的认知度还是偏低。只有21%的人认为中国品牌具备创新的特色，13%的人认为中国品牌与众不同，12%的人认为中国品牌有趣。在各大主要市场中，英国、澳大利亚、美国最欢迎中国品牌。日本则对中国品牌不太感冒。

在50强的上榜企业数中，以消费电子（11）、网游（9）和电商及线上快时尚（7）三个类比占据绝对优势，总占比高达61%。家电（5）、航空（5）、汽车（4）、互联网（3）等紧随其后。消费电子不仅上榜总数占优，榜单上的排名也很靠前。

前五名当中有三席属于消费电子：联想连续第二年位列榜首，华为和小米分列为第二和第四。前五当中，还有阿里排在第三，中国国际航空公司排名第五。前十名榜单中，像是家电领域的海尔、海信，以及移动游戏领域的乐宝移动和Anker也都入围。

消费电子为什么会成为中国品牌最为突出的领域

《2018年BrandZ中国出海品牌50强报告》的前十强中，消费电子使其中的大头，占有四席，分别是联想、华为、小米以及Anker。这中间从细分领域看，如智能手机行业，华为是世界上第三大智能手机生产商，而小米也在全球手机出货量赔命中位居前十。PC领域，联想是世界上第二大PC厂商。

中国品牌之所以能在消费电子领域崛起，主要是因为以下几个优势：

中国成为世界智能硬件供应链中心，即在消费电子领域国内供应链具有强大优势。这里就拿iPhone来举例。根据苹果公布的2017年核心供应链厂商中，来自中国大陆（含香港）的厂商数量就达到了23家。所涉及的iPhone 零件包括摄像头模组、PCB线路板、天线、FPC柔性印刷线路板、扬声器、触控马达、玻璃盖板、玻璃后盖、金属结构件、精密连接器等都有中国供应商供货。

虽说来自中国大陆（含香港）的厂商数量不及台湾地区的51家，但是台湾51家供应商的152家工厂中有114家在中国大陆，并且为iPhone供货。这种产业集群效应是美国、日本、欧洲所不能媲美的。

消费电子终端国产化趋势明显。近五年来，我国在芯片、存储以及液晶面板技术领域不断突破。如高世代液晶面板纷纷投产并实现满产满销。据统计，我国32英寸以上大尺寸液晶面板的国产化率已经达到40%，手机屏的国产化率已经达到66.1%

虽然目前国内企业尚无3DNAND器件的供货能力，但是产业化已经提上日程，长江存储的NANDFlash产品年底或将实现供货。

2017年，4G芯片国产化率已经提升至21%，国产智能电视SoC芯片已经在国产电视品牌中装机800万颗以上。

国内企业直接介入到了消费电子领域的创新。如2014年华为海思发布麒麟处理器芯片，此后，华为高端旗舰手机均采用自主研发的麒麟处理器，现在华为Mate10上搭载麒麟970处理器就是业界的一款搭载AI技术的处理器。除此以外，如小米所推出的全面屏手机Mix也在业内引起轰动。

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