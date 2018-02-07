【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，今天国内知名网站36氪发布独家消息，表示今日头条将进军动画、漫画和Cosplay为代表的二次元产业。36氪在文章中还提到，今日头条已经成功收购了知名Cosplay社区半次元。



今日头条进入二次元领域：成功收购半次元社区（图片来自于谷歌）

36氪表示，之前他们就曾报道过今日头条计划收购半次元的相关新闻。就在最近，半次元的主体公司王耀网络已经于近日变更了工商资料，法人也变更为今日头条旗下的北京闪星网络。目前半次元的日活在十万左右的量级，虽然并不高，但也通过了A轮融资。今日头条曾经考虑过收购第一弹，不过最终由于股权置换方式和估值问题而最终流产。

上个月的时候，今日头条公司正式对外宣布，他们正式与美国新闻聚合网站BuzzFeed达成内容授权协议。在达成合作协议之后，今日头条将向用户发布BuzzFeed的内容，同时包括一些视频内容。

BuzzFeed国际业务副总裁斯科特·兰博在接受采访的时候表示，他们与今日头条的合作是进入中国市场的第一步。不过，双方并没有公布合同的具体细节，初期的时候BuzzFeed也不会在中国开展广告业务。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：今日头条进入二次元领域：成功收购半次元社区http://news.zol.com.cn/677/6777934.html