马斯克的猎鹰上天了 这是IT界的又一次伟大胜利

今日凌晨04：45分，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，这是目前现役火箭中运力最强的的火箭型号。

“重型猎鹰”火箭是自土星5号运载火箭后，运力最强的火箭，运力几乎是现役火箭——联合发射同盟旗下德尔塔4号重型火箭的2倍。



“重型猎鹰”火箭升空（图片来自网络）

作为SpaceX的创始人，伊隆·马斯克这个IT背景出身的企业家，真正将IT产业的思维带到了传统的科研领域，让人们看到了传统领域的一条新出路。

火箭航天领域在人们的印象中一直以来都是以国家力量维持的，市场化的企业似乎很难进入这个领域，但SpaceX的项目和“重型猎鹰”的首飞成功指出了一个新的方向。更重要的是，这个项目处处体现出IT互联网思维的作用有多么巨大。

IT互联网相比与传统领域，有一些非常独特的思维模式，比如快速迭代，比如模块化设计，比如材料的重复利用率，比如对成本的控制。这些在“重型猎鹰”项目中都有所表现。

马斯克在 2011 年首次公布“重型猎鹰”计划时，“重型猎鹰”已经迭代到了“猎鹰9号”，之后“猎鹰9号”不断进行迭代，发动机升级、箭体材料优化、使用密度更高的燃料以增大载重。最后在2011年到2018年的七年间，“猎鹰9号”的运载能力已经翻倍。



“猎鹰9号”火箭

这种迭代速度在传统领域是很难看到的，唯独在IT领域是最家常便饭的业态，我们相信如果不是出身IT领域的马斯克主持这个项目，“重型猎鹰”绝对不会有这么快的发展速度。

模块化设计也是IT领域的一大特点，“重型猎鹰”就是模块化火箭，通过模块化设计以及提高单台发动机可靠性来提升火箭的整体可靠性。“重型猎鹰”一子级所采用的3个通用芯级，实际上是将27台发动机划分为3个模块，每个模块只包含9台发动机，这种模块化设计的复杂程度和研发难度，要比将27台发动机集中于同一模块要小得多。

甚至有人说，“重型猎鹰”就是用了3截1级火箭的“猎鹰9号”，这不是一种贬低，而正是模块化的设计设思维，这在IT互联网领域是很常见的，比如摩托罗拉的模块化手机。



“重型猎鹰”和“猎鹰9号”

此外，在成本控制和素材复用上，“重型猎鹰”项目也表现得很像是一个IT团队在运行。IT领域对于成本的控制非常严谨，甚至到了苛刻的地步，即使是财大气粗如苹果这样的公司，也会为了缩减成本而无所不用其极，包括研发新型材料来取代现有材料。而且会通过市场化的运作来降低成本和风险。

最终，“重型猎鹰”的发射费用只有9000万美元左右，比现在美国宇航局的德尔塔号重型火箭要低超过20%。

至于素材复用，我们也都知道，“重型猎鹰”的一项重要实验目标就是回收和重复利用。在火箭发射后，三枚第一级助推器中的两个都准确返回了地面回收点，尽管最后二级助推器回收失败了。

可以说，整个“重型猎鹰”火箭计划都透露着一种IT产业思维的运行模式，它的研发进度高效推进、它的低成本、它的模块化设计思路几乎都是马斯克潜移默化中带来的。这也为传统的工业生产科研领域注入的一剂强心针，我们总是抱怨传统行业流程冗繁、效率低下，但如果用IT互联网思维来进行项目管理，这些问题似乎都能够得到解决。

这是IT界的又一次伟大胜利。

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