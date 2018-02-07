【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，近日支付宝在其官方微博上正式宣布，他们在今天正式进驻全国41家苹果零售店Apple Store。目前，无论是苹果应用商店App Store还是Apple Store都已经开始支持支付宝进行支付。



支付宝进驻全国Apple Store：共计41家零售店（图片来自于weibo）

支付宝在微博中表示：“从今天起，小伙伴们可以在内地的41家Apple Store零售店用支付宝付款。至此，Apple的中国官方网站和App Store和线下零售店，不论你买硬件还是软件，哪怕是给蛙儿子买便当，不仅能支付宝，还可以花呗喔。 ”

除了这一活动之外，支付宝本周最受人关注的活动莫过于收集五福抢红包的活动。支付宝官方发微博表示，2018年的集“五福”活动从2月6日正式开启，活动将持续到2月15日，同时“赏金红包”依然会持续上线，并增加赏金金额。

除了保留AR扫福字的经典玩法外，让身边的朋友做个“五福到”手势给你扫描，也能获取福卡，此外还新增了蚂蚁庄园收取金蛋（2月8号开始）和蚂蚁森林浇水（2月11号开始）两种获取福卡的方式。

另外，淘宝在今天宣布将与2018年央视春晚进行合作，春晚期间的红包活动今年将由淘宝“独占”。据悉，淘宝将在春晚当晚节目中发放总值超过6亿的现金红包，春晚将设立4个环节与观众互动抢红包。







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