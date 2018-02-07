【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，近日Uber公司前任CEO特拉维斯·卡兰尼克在法庭作证时表示，谷歌旗下的无人驾驶部门Waymo技术早就远远超越了Uber，所以他才会选择还在Uber任职的时候从谷歌Waymo挖来工程师来超越对手。



Uber前CEO称赞谷歌Waymo：无人驾驶方面领先（图片来自于谷歌）

卡兰尼克认为，他还在任的时候先进技术中心对于自动驾驶的研发进度十分缓慢，这也让他非常不满。卡兰尼克还承认，谷歌Waymo是无人驾驶技术的领导者这一看法，是大部分人都认可的事实。目前，美国法院还在对于Uber剽窃谷歌专利技术的案件进行审理。

近年来Uber公司的业绩一直不佳，新任CEO达拉·科斯罗萨西也想要解决这样的问题。最近他在接受采访的时候表示，他认为随着公司业务的不断成熟，Uber公司有希望在三年内实现盈利。

从过往的数据来看，Uber每年的亏损额高达数十亿美元，实现盈利是公司最重要的一个转变。科斯罗萨西称Uber将继续寻求积极扩张，但也将设法提高效率。他并未给出实现盈利的具体时间，不过他预计盈利将会在2022年到来。

除此之外，科斯罗萨西在出席慕尼黑DLD科技大会时表示，未来十年之内美国即将出现飞行汽车，而这些汽车将会受到人们的追捧。飞行汽车对于交通的拥堵是一个非常好的解决办法。







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