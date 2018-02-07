iOS11.3测试版亮相 手动降频真“良心”？

作为iOS11中的重点版本，iOS11.3备受关注，其原因就是苹果承诺会在新系统版本中加入手动降频功能，而这个功能如今终于亮相。



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在今天发布的iOS 11.3的第二个测试版中，降频开关按钮终于推出，支持的机型有iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus。值得一提的是，苹果对该功能进行了详细描述，如果停用了性能管理功能，则无法再次手动启用功能，只有当发生意外关机时，该功能才会再次自动开启，届时也会提供禁用该功能的选项。通俗来讲就是说，开关不是你想关，想关就能关，只有因电池问题导致意外关机，该功能才会自动开启。而且苹果也明明白白告诉用户，你关闭了这个功能，那么iPhone死机的问题可别找我。



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除了加入手动降频按钮之外，苹果还在iOS 11.3中加入了电池健康功能，主要是方便用户来查看电池信息，必要的时候考虑是否更换电池。



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总而言之，苹果推出的这个所谓“手动开关”的功能应该与用户期望的相差很大，但这对于苹果来说可能是很大的“良心”了。当然，不排除之后再被声讨继续改进的可能，让我们拭目以待。

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