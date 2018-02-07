【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，随着世界移动通信大会的临近，有关诺基亚新机Nokia 7 Plus的消息也逐渐多了起来。近日，互联网上流出了一些Nokia 7 Plus高清渲染图。这款手机采用时下流行的全面屏技术，同时还将搭载骁龙660处理器。



Nokia 7 Plus更多渲染图流出：全面屏+骁龙660（图片来自于谷歌）

此前GeekBench也给出了这款手机具体的配置信息，Nokia 7 Plus将会搭载高通骁龙660处理器，存储组合为4GB RAM+64GB ROM。该机采用了一块6.0英寸的全面屏，并且搭载了1200万和1300万的蔡司后置双摄像头。

诺基亚在HMD的执掌之下焕发生机。除了推出复古机型，其他新品也是一个接一个上市。进入2018年，诺基亚的新机大礼包已经准备好，共有5款机型。根据诺基亚的APK软件包显示，除了有Nokia 1、Nokia 6 2018外，还有Nokia 4、Nokia 7 Plus、Nokia 9这几款新机也即将发布。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Nokia 7 Plus更多渲染图流出：全面屏+骁龙660http://news.zol.com.cn/677/6777651.html