【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，近日调研公司Canalys发布了去年智能手表市场的调研报告。报告中显示， 去年全年Apple Watch的出货量为1800万块，这样的成绩与2016年同期相比增长了54%，同时也超过了分析人士的预期。



去年Apple Watch出货1800万：同比增长54%（图片来自于谷歌）

Canalys在报告中指出，Apple Watch的销量远超预期，主要是因为去年推出的Apple Watch Series 3推动的，这款智能手表去年的出货量为900万块，占到了去年出货量的一半。同时，Apple Watch也在去年第四季度全面发力，整体出货量达到了800万部。

Apple Watch对于苹果来说是一款至关重要的产品，尤其是他们已经在这一市场中占据了一个重要的地位。近日台湾媒体透露，供应链相关人士预计今年Apple Watch Series 3的订单量将达到2300到3500万之间。

尽管市场上的消息都表示苹果要追加出货，但这些消息还需要更谨慎的对待。现在提到的这些数据还是Apple Watch Series 3的订单量，这些产品是否最终能够转化成销量，还需要进一步的考察。





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