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    微信内测曝新功能：彻底断绝好友关系！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    日前，微信曝出内测版本中加入了“可拖动语音条进度”的新功能。而根据最新资料显示，内测版本中还有几项我们一直期待的“刚需”类功能，其中一项就是“双向删除好友”。

    所谓双向删除好友就是说：在你打算删除好友A的时候，你同时可以选择让自己从A的好友列表中消失。

    微信内测曝新功能：彻底断绝好友关系！
    图源：微博

    这项功能虽然显得有些“绝情”但确实很有必要，试想A若好友到达了上限，想剔除一些已经把自己删了的人腾出好友名额，他还需要使用工具去挨个排查。如果你已经确定不打算再和A往来，不如就顺手也让自己消失在他的生活中吧。

    除了双向删除功能，近日还曝出微信将在朋友圈加入类似微博的关注分组，以及在群聊中加入类似QQ群一样的管理员功能。

    微信内测曝新功能：彻底断绝好友关系！
    图源：微博

    朋友圈的分组显示是笔者比较期待的一项功能，毕竟现在的朋友圈实在是太乱了，家人好友同事或者都忘了是谁的人全在一起发声。分组显示之后可以让我们的大脑清静不少，对每个组会出现的社交内容起码有一个预期。

    微信内测曝新功能：彻底断绝好友关系！
    图源：微博

    张小龙在之前的微信公开课中也提到，会将微信公众号独立出来。不难想象微信今后将进行“减脂瘦身”不断剥离和完善功能，最终回归工具本质。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信内测曝新功能：彻底断绝好友关系！http://news.zol.com.cn/677/6777575.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6777575.html report 916 日前，微信曝出内测版本中加入了“可拖动语音条进度”的新功能。而根据最新资料显示，内测版本中还有几项我们一直期待的“刚需”类功能，其中一项就是“双向删除好友”。所谓双向删除好友就是说：在你打算删除好友A的时候，你同时可以选择让自己从A的好友列表中消失。图...
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