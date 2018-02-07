【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，最早一批更换iPhone电池的用户是使用全价进行更换，不过随后苹果就决定更换电池的价格下调为29美元。现在，苹果公司正在考虑向那些全价更换电池的用户进行退还部分款项。



苹果做出让步：考虑向全价更换电池用户退款（图片来自于谷歌）

苹果公共政策副总裁Cynthia Hogan在接受采访时表示，他们正在商讨是否可以向客户提供返款的方案，并将在后续向人们公布具体的信息。79美元全价购买了新电池的用户也在等待着苹果的后续策略。

除了电池问题之外，苹果公司本周的时候还在官网正式宣布，他们将召回部分发生故障的iPhone 7。这些iPhone 7主要是产生了信号故障的问题，大部分时间里手机都会呈现出一个无服务的状态。

据了解，这些产生故障的iPhone 7手机主要是在2016年9月至2018年2月之间生产的，型号分别为A1660、A1780和A1779。这些手机销往中国内地、港澳地区以及美国和日本。苹果表示他们将会免费维修设备，用户可以通过授权服务提供商和官方零售店进行。

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