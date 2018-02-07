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    SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功:首搭货物是特斯拉

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月7日消息，今日凌晨04：45分，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，这是目前现役火箭中运力最强的的火箭型号。

    SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功:首搭货物是特斯拉
    SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功（图片来自baidu）

    　　“重型猎鹰”火箭是自土星5号（Saturn V）以来，运力最强的火箭。在它首飞前，SpaceX首席执行官、硅谷“钢铁侠”马斯克也非常忐忑。最终，“重型猎鹰”火箭首飞结果并没有让马斯克失望。

    SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功:首搭货物是特斯拉

    SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功:首搭货物是特斯拉
    SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功（图片来自baidu）

            此次发射是在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心39A发射台进行。“重型猎鹰”的首次飞行将搭载马斯克的一辆红色特斯拉Roadster跑车，车上还会播放1969年戴维·鲍伊的经典歌曲《太空怪人》。这辆跑车将在太空中漂浮数十亿年时间。

        “重型猎鹰”火箭是自土星5号（又称“农神五号”）运载火箭后，运力最强的火箭。据了解，“重型猎鹰”高69.2米，近地轨道载荷达63.8吨，采用芯级并联的结构设计，由三枚经改装的“猎鹰九号”火箭组装而成。运力几乎是现役火箭——联合发射同盟（United Launch Alliance）旗下德尔塔4号重型火箭（Delta4-heavy）的2倍。

    　　“重型猎鹰”的芯一级采用27台发动机，这相当于18架747飞机的推力。这样的设计对发动机可靠性提出了极高的要求。苏联时期研发的N-1火箭，芯一级采用30台发动机，4次发射均告失败。因此，长期以来采用“蜂窝”式发动机构筑大推力系统，是火箭研发的大忌。这也是此次发射中存在的巨大隐患。

           除了运力强劲以外，“重型猎鹰”的发射费用在9000万美元左右，比现在美国宇航局的Delta4号重型火箭低20%左右。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6777314.html report 1357    【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，今日凌晨04：45分，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，这是目前现役火箭中运力最强的的火箭型号。SpaceX猎鹰重型火箭首飞成功（图片来自baidu）　　“重型猎鹰”火箭是自土星5号（S...
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