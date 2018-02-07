早报：苹果的HomePod声学实验室原来长这样

【科技早餐】

●苹果的HomePod声学实验室原来长这样

苹果的智能音箱HomePod即将面市，现在苹果的声学实验室也就此揭开了面纱。据悉，苹果的声学实验室包括一个无回声室以和一个噪音测试室，这个实验室测试的是HomePod本身在静音状态是否还会产生噪音。

苹果音频设计和工程高级主管表示，苹果有一支全球最大的声学和音频团队，他们在这里测试iPhone、iPad、HomePod等设备的扬声器，确保它们的工作状态是最佳状态。

Z点评：在很多智能音箱在追求智能性的时候，苹果对音箱自身的音质要求也很高，这确实很值得点赞。



HomePod声学实验室

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