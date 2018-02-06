传三星放弃S命名：明年旗舰改名Galaxy X

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，据Tekz24报道，今年Galaxy S9将会是三星Galaxy S系列最后一款手机，因为明年三星旗舰将会更名为Galaxy X。



三星明年旗舰改名Galaxy X（图片来自baidu）

按照正常命名规律，明年的三星新旗舰将是Galaxy S10系列，但不知道是不是看到了苹果搞出个iPhone X，来纪念自己手机的十周年，三星也要将10变为X。

当然了，也可以认为三星认为经过九代产品的迭代，Galaxy S系列是时候做出改变了，而接着10/X这个机会转向全新的Galaxy X系列。

早前消息称，三星在官方的财报新闻稿中透露，Galaxy S9以及GalaxyS9+将在2月25日（北京时间2月26日凌晨1点）发布。

配置方面，三星S9和S9+分别配备5.8英寸和6.2英寸全面屏，都搭载骁龙845（国行、美版等），海外是Exynos 9810，其中前者是4G+64GB起步、3000mAh电池，而S9+则是6+64GB起步，3500mAh电池（据说依然是QC2.0 15W快充）。

三星Galaxy S9国行会在MWC结束的3月2日开始预售，预计在3月6日再开国行发布会，其上市节奏与美国保持一致。至于大家关心的售价，从最新曝光的信息看，S9行货价格会是5288元起，而且也比S8当初上市的价格低。

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