NV与德国大陆合作:共同开发无人驾驶系统

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，NVIDIA和德国大陆集团宣布，他们已经基于这家美国芯片制造商的人工智能平台开发了一套无人驾驶系统，凸显出在这个快速发展的行业展开合作的必要性。



NV与德国大陆合作（图片来自baidu）

NVIDIA和大陆集团在声明中表示，他们的无人驾驶系统将融合大陆集团的多种传感器，并将于2021年推出。双方的工程团队此前已经展开了一段时间的合作。不过两家公司并未透露此次合作的财务条款。

除了德国大陆，NVIDIA在CES大展上宣布与Uber和大众公司合作。并且还跟特斯拉以及百度建立了合作关系。

NVIDIA黄仁勋在CES上正式发布了DRIVE Xavier，据悉这是一款专门为无人车准备的AI超级计算芯片。同期NVIDIA又推出了两款基于DRIVE Xavier设计的软件平台：DRIVE IX 和 DRIVE AR。DRIVEIX 是一款智能体验软件开发套件，它能够借助车身内外的传感器，为驾驶员和乘客提供 AI 辅助功能。至于Drive AR软件，这则是一款车内AR平台。

NVIDIA黄仁勋表示“未来的汽车将是软件定义的”。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：NV与德国大陆合作:共同开发无人驾驶系统http://news.zol.com.cn/677/6776856.html