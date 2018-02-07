道指暴跌！六大美国富豪身家缩水188亿美元

【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，据福布斯杂志报道，周一全球股市暴跌后，世界上最富有的一些人——包括比尔·盖茨、沃伦·巴菲特、马克·扎克伯格以及杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)等人的身价也跟着缩水。



六大美国富豪身家缩水188亿美元（图片来自baidu）

道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)下跌了1175点，跌幅达4.6%，创下了蓝筹股指数有史以来最大的单日跌幅，并抹去了今年的涨幅。

受此影响，巴菲特的净资产蒸发了53亿美元，仅一天就下跌了近6%。但他仍然是世界上第三富有的人，净资产总额为846亿美元。

Facebook首席执行官扎克伯格紧随其后，他持有的社交媒体公司股价下跌了5%，资产缩水36亿美元，占其净资产的4.7%，最终净资产剩下731亿美元。

亚马逊首席执行官贝索斯已经是世界上最富有的人，他的财富缩水了32亿美元。但贝索斯的身价仍高达1157亿美元，比世界第二富人微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)高出250亿美元。

与此同时，谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin)也各自损失了22亿美元，因为他们的母公司Alphabet股价下跌了5%。此外，甲骨文公司创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）的财富也减少了22亿美元。

总的来说，在股市暴跌中遭受最多损失的6位亿万富翁，一天内财富缩水高达188亿美元。在世界上许多最富有的人中，他们的净资产都与上市公司的股票挂钩，并且很容易受到股市波动的影响。

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