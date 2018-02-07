【中关村在线新闻资讯】2月7日消息，随着昨天比特币价格一度跌破了6000美元，华尔街分析师继续看低比特币的价格。 近日Centtrip首席市场分析师迈尔斯·伊克斯在接受采访时表示，他们认为这种下跌的趋势会继续下去，下一个评定点将会是5000美元。



分析师继续看低比特币：价格评定调整为5000美元（图片来自于谷歌）

从现在的数据来看，数字货币市场总市值蒸发了超过1000亿美元。这一数字还将继续下去，许多分析人士认为这就泡沫性的体现。目前各国对于数字货币的监管更加严格，这也是多种数字货币价格直线下跌的主要原因。

2017年一年的时间里，比特币价格从最初的968.23美元，一度飙升至20000美元高价。许多分析人士仍然对于他的前景并不看好，现在这些人的看法得到了应验。

由于虚拟硬币的易变性，美国银行、摩根大通和花旗银行先后宣布，将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币。美银已经开始下调信用卡交易，尽管其借记卡还不受禁令的影响。花旗银行已经宣布不再支持购买数字货币，而摩根大通的新规则将于今天生效。

摩根大通发言人玛丽•珍•罗杰斯（Mary Jane Rogers）表示，该银行决定对数字货币的购买实施限制，因为公司不想承担与之相关的风险。除此之外，Capital One也禁止其客户使用信用卡购买数字货币。而且主要的信用卡网络和提供商最近改变了数字货币购买的条款。







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