【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，今天微信官方发布公告表示，他们已经永久封禁了976个违规的微信小程序。这些微信小程序主要的问题是销售假货以及高仿产品。微信承诺，他们将会在注册、认证和审核环节对于违规应用进行拦截限制。



微信公布整治小程序成果：永久封禁976个（图片来自于谷歌）

微信还表示，部分开发者通过小程序引导至外部渠道进行“恶意营销”，目前已永久封禁了1000多个违规“现金贷”小程序，并在“上线后改名”审核渠道进行技术规范和人工审核拦截，针对绕过资质审核的情形严厉打击。同时，微信也针对“色情、低俗”类小程序进行了整治。

以下为微信公告全文：

近期，我们在平台上发现了一批违规小程序，这些小程序恶意绕过审核，违规提供服务，并与平台规则进行对抗，对此我们绝不容忍。一直以来，我们对于违规小程序都在进行打击，接下来也会继续清理此类问题。根据平台规则要求，近期对于违规小程序的处理情况如下：

1 “假货、高仿” 类小程序

截止目前，我们已永久封禁了 976 个 “假货、高仿 ”类小程序，并在注册、认证和审核环节进行拦截限制。同时，我们提供了电子化的侵权投诉渠道及微信品牌维权平台持续发现和打击此类问题。

2 “色情、低俗”类小程序

我们已永久封禁了数百个“色情、低俗”类小程序，并持续通过技术规范和人工审核进行处理，加强主动发现和用户投诉的解决。

3 违规“现金贷”小程序

部分开发者通过小程序引导至外部渠道进行“恶意营销”，目前我们已永久封禁了1000多个违规“现金贷”小程序，并在“上线后改名”审核渠道进行技术规范和人工审核拦截，针对绕过资质审核的情形严厉打击。

4 违规门店小程序

我们发现，少量涉嫌登记虚假信息、违法违规的门店小程序恶意绕过审核，截止目前，我们已封禁了100多个违规的门店小程序，并对低质量小程序在“附近”地点的曝光进行限制。

针对上述违规现象及可能存在的问题，我们将加强审核和巡查，持续坚决打击，绝不姑息。我们留意到，在小程序逐渐壮大的过程中，一些传统的“黑产”也盯上了小程序，部分小程序被利用作恶意营销等活动，我们会持续采取不同的策略和措施，进行对抗和打击。

我们不希望小程序被恶意利用，这需要开发者、用户、平台的共同努力，欢迎大家提供更多的线索，举报违规小程序，我们也会加强和相关部门的合作，对违规小程序进行打击，希望大家一起建设健康良好的小程序生态。

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