英特尔推Vaunt智能眼镜：采用激光投影

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，英特尔宣布将推出名为Vaunt的智能眼镜。与其他智能眼镜不同的是，Vaunt不配备摄像头，而是控制一种功率非常低的一级激光在人眼上投射400x150像素的红色单色图像。



英特尔推Vaunt智能眼镜（图片来自TheVerge）

据英特尔介绍，Vaunt配备塑料边框，总重仅为不到50克。Vaunt主要目标是为用户提供简单通知功能。在英特尔的展示中，Vaunt可让用户在打电话时看到对方的生日及其他相关个人信息。另外，Vaunt配备的动作传感器还可探测用户位置，比如说如果探测到用户在厨房里，则将向其提供菜谱或购物清单。

Vaunt还具备蓝牙功能以供用户连接智能手机，并配备了应用处理器、指南针和加速计，未来的款型还可能加入麦克风以便用户使用Alexa或Siri等语音助理服务。

对于用户担心激光投射是否会伤害眼睛的问题，英特尔新设备集团高管马克·伊斯特伍德（Mark Eastwood）表示，Vaunt所用激光的“功率很低，以至于处在一级激光功率的最下限”。

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