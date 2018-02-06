【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，近日台湾媒体《电子时报》 援引供应链人士消息显示，苹果公司今年的首场新品发布会将会在3月举行。不过，这名消息人士并没有透露此次新品发布会的具体会发布哪款新品。



供应链厂商再立功：苹果今年首场发布会3月举行（图片来自于谷歌）

根据近几年苹果的惯例来看，3月的发布会很有可能发布iPhone新机，而新款iPad或Mac电脑也很有可能是发布会上的主角。不过，苹果公司并未暗示今年春季是否召开新品发布会，而他们上一次新品发布会是在2017年的9月份。

今年苹果将推出三款不同型号iPhone的传言已经出现了一段时间了，而廉价版iPhone X也成为了各大爆料人提到最多的产品。就在最近，又有供应链人士表示，今年三款iPhone中廉价版的出货占到了六成。

据了解，苹果的这三款新机是三个不同的尺寸，包括6.1英寸的单摄LCD屏版本（可看作廉价版iPhone X）、5.8英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X二代）以及6.5英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X Plus）。其中，廉价版iPhone X出货量占到了60%，而iPhone X二代和iPhone X Plus两款手机各占20%。

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