随着春节的临近，各家互联网企业也在改变着自家App的门面，春联、福字以及最明显的大红色成为了家家公司都有的UI元素。相比起这些，近年来逐渐发展成“民俗”的支付宝收集五福依旧是人们关注的焦点。在笔者看来，人们批评直播问答用钱换流量的时候，支付宝收集五福莫不是如此。



都在黑直播答题撒币，其实支付宝敬业福也一样（图片来自于谷歌）

收集五福其实是阿里巴巴希望通过支付宝在社交领域进行尝试，笔者已经不是第一次谈到阿里巴巴公司发力社交领域的问题。用钱换流量是一种营销方式，但对于阿里这种有极高追求的公司来说，显然这样的营销方式与他们业界领导者的身份并不相符。

支付宝的敬业福收集活动始于2016年。正是从那年开始，支付宝的功能变得越来越复杂，当然这是后话。支付宝对于整个活动的策划其实特别明确，收集五福来兑换大奖。想要获得基础的“福”字，先要添加十名好友。如果手中缺少哪一个“福”字，则可以和支付宝好友进行交换。通过一个巨大的奖金诱惑来吸引用户参与，同时带动人们的社交行为，支付宝的算盘打得不可谓不精明。

这次活动的另一大卖点就是与春晚联动，春晚播出的时候向凑齐五福的用户发放礼金。在春晚进行的时候，用户通过“咻一咻”也可以抢到红包，与微信的“摇一摇”类似。在收集“五福”的带动下，年三十当晚的数据相比2015年提升了29.5倍。



都在黑直播答题撒币，其实支付宝敬业福也一样（图片来自于谷歌）

第一次出现这种活动人们自然是感到非常新奇，不过随着活动的进行，人们发现其他的“福”字都比较的好收集，唯独“敬业福”很难获得。显然，这样的情况是支付宝官方控制获得几率的结果。这种情况也催生出了许多的乱象，比如倒卖“敬业福”等等。

最终，一共有791405位用户集齐了五福，平分了2.15亿的大奖，人均271.66元。从结果来看，流量上支付宝获得了成功，但他们在社交方面依旧没有什么进展。“敬业福”也成为了2016年年度流行语之一。当然，现在“咻一咻”功能也被废弃了。

2017年支付宝依旧举办了收集五福的活动，并引进了AR玩法。不过他们吸取了16年的“教训”，放宽了收集五福的条件，并提升了各种“福”字的获得几率。虽然更多的用户凑齐了五福，但是每个人获得的奖金也变成了2块钱。



都在黑直播答题撒币，其实支付宝敬业福也一样（图片来自于谷歌）

今年的收集五福活动与去年的玩法相同，通过蚂蚁金服的各种活动也可以获得。从现在的状况来看，今年获取五福的速度将比去年还要快。今天凌晨支付宝官方已经在微博上提到，有人在五分钟之内就集齐了五福。阿里巴巴一直都表示他们对于游戏领域不敢兴趣，然而五福的收集活动的设计暴露了阿里内部活动设计的种种欠缺，这对于手机游戏的活动设计来说是比较知名度。

把支付宝收集五福活动与直播问答放到一起，我们可以找到许多的共性。两者都是在一个巨额现金的诱惑下吸引用户来参与相关活动，并产生巨大的流量价值。从用户的留存度上来看，支付宝并不担心用户会卸载客户端，但社交功能上的发展与众多直播问答应用一样留存度不高。



都在黑直播答题撒币，其实支付宝敬业福也一样（图片来自于谷歌）

对于支付宝来说，敬业福活动或许今后还会继续搞下去，但如果他们的目的只是在春节期间用五亿元现金获得大量的流量以及合作伙伴的加入，那么对于阿里巴巴的未来发展是没有益处的。毕竟，拼死拼活拿到两块钱，总是不如公司老板发的新年微信红包。

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