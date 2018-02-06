谷歌担心无人驾驶失去优势:因百度滴滴等崛起

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息， 3年前，谷歌自动驾驶汽车项目负责人曾经向公司创始人拉里·佩奇(Larry Page)、谢尔盖·布林(Sergey Brin)发送邮件，警告谷歌无人驾驶技术可能会失去优势。



谷歌担心无人驾驶失去优势（图片来自baidu）

克里斯·厄姆森(Chris Urmson)在邮件中写道：“在过去6个月里的时间里，我们不再为了胜利而战，相反我们正在为弥补不足而努力。”2009年谷歌设立Chauffeur无人驾驶项目，开启了现代无人驾驶时代，比其它企业早了好几年。虽然起了个大早，但是竞争对手正在缩小差距，尤其是Uber。

2015年，厄姆森给佩奇、布林写邮件说，Uber正在招募人才，早在一年多以前他就曾建议过，说谷歌应该将他们招进来，但是谷歌没有这样做。2016年8月厄姆森离开谷歌。就在同一月，Uber收购Otto，而Otto是谷歌、Waymo资深高管多尔戈夫(Dmitri Dolgov)当年年初时创办的无人驾驶汽车公司。

值得一提的是，在这些信件中，多尔戈夫还谈到了其它企业，比如百度、滴滴、Lyft及汽车制造商这些后起之秀的崛起。其实谷歌不是第一次对中国科技公司的崛起感到压力。

此外，谷歌面临的创新与管理危机，还能从谷歌CEO Sundar Pichai的言论知其一二，他语重心长地指出，身为一家巨型公司,你会试图确保让自己更加精简,因为你会看见精小、敏捷灵活、开创性的可贵,很多很棒的发明都是从小团队开始。

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