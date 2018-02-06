    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    谷歌泪奔：Android7.0市场占有率成第一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】2月6日消息，根据谷歌公布的2月Android月度分布数据，目前，市场份额最高的Android系统为上一代Android 7.0和Android 7.1的牛轧糖，其份额从21.1%上升到28.5%。

    谷歌泪奔：Android7.0市场占有率成第一
    Android7.0市场占有率成第一（图片来自baidu）

          　Android 6.0是目前市占率第二高的系统，占有率为28.1%，Android Lollipop市占率为24.6%，Android 4.4 KitKat从之前的12.8%降至12%，姜饼系统是目前谷歌支持的最早系统版本，其市场份额仅剩下了0.3%。

           在过去的一个月里面，Android 8.1的市占率增加了0.1%，而Android 8.0的市占率增加了0.3%，目前全球已经有1.1%的设备在运行最新的Android系统。

           谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌泪奔：Android7.0市场占有率成第一http://news.zol.com.cn/677/6776005.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6776005.html report 833   【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，根据谷歌公布的2月Android月度分布数据，目前，市场份额最高的Android系统为上一代Android 7.0和Android 7.1的牛轧糖，其份额从21.1%上升到28.5%。Android7.0市场占有率成第一（图片来自baidu）  　...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP