谷歌泪奔：Android7.0市场占有率成第一

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，根据谷歌公布的2月Android月度分布数据，目前，市场份额最高的Android系统为上一代Android 7.0和Android 7.1的牛轧糖，其份额从21.1%上升到28.5%。



Android7.0市场占有率成第一（图片来自baidu）

Android 6.0是目前市占率第二高的系统，占有率为28.1%，Android Lollipop市占率为24.6%，Android 4.4 KitKat从之前的12.8%降至12%，姜饼系统是目前谷歌支持的最早系统版本，其市场份额仅剩下了0.3%。

在过去的一个月里面，Android 8.1的市占率增加了0.1%，而Android 8.0的市占率增加了0.3%，目前全球已经有1.1%的设备在运行最新的Android系统。

谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

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