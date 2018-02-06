苹果谋划iPad新品 全面屏+人脸识别

随着手机大屏潮流的崛起，平板电脑逐渐淡出了用户的视线，但iPad在平板产品中的表现依旧突出。即便表现已经大不如前，但这并没有影响苹果推出新款平板的想法。





苹果在iPad上奉行的战略比较简单，传统的iPad保持性价比吸引用户买单，而iPad Pro系列则以高利润为主，从目前的情况来看，苹果的做法还是有一定效果的。



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如今，产业链还给出消息称，苹果正在准备新一代iPad Pro，其预计在下月发布，采用了全面屏设计，提供人脸识别功能，点亮屏幕后的视觉效果非常震撼，同时也会加入无线充电功能。



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至于配置方面，据悉新一代iPad Pro或将搭载全新一代的八核A11X Bionic处理器，这款处理器将是苹果使用在iPhone X上六核A11 Bionic处理器的升级版。A11仿生处理器采用10纳米工艺生产，还将集成有M11运动协处理器和处理人工智能任务的神经引擎。



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总的来说，就目前曝光的消息基本都是日常更新，毕竟像Face ID这样的都是iPhone上先搭载，然后才会用到iPad身上。对于现在的苹果来说还是更需要创新，无论是外观设计还是功能方面，iPad其实都可以更丰富，不需要像附属品一样“活着”。

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