春运摩托大军终获关注 高德地图推出“团圆计划”

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息：高德地图近日针对今年春运推出了“团圆计划”，对高德地图的功能进行了扩展，同时特别针对摩托车返乡大军推出了专门的功能模块。

针对春运自驾回家的用户，高德此次升级了导航中的安全语音提醒服务，新增和改进了疲劳驾驶提醒、提前减速提醒以及前方异常天气提醒。同时上线的还有“安全助手”，可帮助路途中出现故障或事故的用户，快速联系附近的警务救助和保险公司服务站。



本次新增的还有“报平安”功能，可一键分享自己的实时位置，在驾车导航界面，通过短信、微信、朋友圈等发送给家人。家人打开链接后可查看实时位置。此外，家人发送的文字留言可以转换为语音，在导航语音的空闲时段播放。



组队功能

针对摩托车返乡大军，高德联合六省交管部门定制了“组队公告群”功能，帮助用户组队骑行返乡，查看实时位置有个照应。同时规划最佳返乡路线，并实时推送天气、交通等预警信息。



此外，“暖心地图”功能将标记出返乡路线上的春运服务站，可以查询获取维修、医疗、休息、餐饮、取暖等免费服务。目前摩托大军的最佳返乡路线已有11条，合计3600多公里，接入200多个春运服务站。

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