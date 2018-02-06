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    英国人要哭！传三星S9价格大涨100英镑

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月6日消息，外媒TechRadar报道称，援引自英国手机交易行业的消息，三星新旗舰Galaxy S9将比Galaxy S8贵上100英镑（约合人民币882元）。

    三星Galaxy S9在英国的价格比S8贵100英镑
    传三星S9价格大涨100英镑（图片来自baidu）

          目前三星Galaxy S8在英国推出的售价为689英镑（约合人民币6079元），预计到Galaxy S9发售时，其起价为789英镑（约合人民币6962元）。另外由此推测，Galaxy S9+的价格也要比S8+要高。

           早前消息，三星在官方的财报新闻稿中透露，Galaxy S9以及GalaxyS9+将在2月25日（北京时间2月26日凌晨1点）发布。

          配置方面，三星S9和S9+分别配备5.8英寸和6.2英寸全面屏，都搭载骁龙845（国行、美版等），海外是Exynos 9810，其中前者是4G+64GB起步、3000mAh电池，而S9+则是6+64GB起步，3500mAh电池（据说依然是QC2.0 15W快充）。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6775816.html report 763    【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，外媒TechRadar报道称，援引自英国手机交易行业的消息，三星新旗舰Galaxy S9将比Galaxy S8贵上100英镑（约合人民币882元）。传三星S9价格大涨100英镑（图片来自baidu）  目前三星Galaxy S...
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