【中关村在线新闻资讯】2月6日消息， 根据数字货币交易平台CoinDesk最新数据显示，目前比特币的价格已经跌破了6500美元，并创造了近两个月以来的最低水平。从今年比特币价格来进行考量，一个多月的时间里比特币价格的跌幅已经达到了55%。



比特币价格跌破6500美元：今年跌幅超过一半（图片来自于谷歌）

分析师指出，比特币价格的下跌是多方面的，一方面各国政府对于其监管愈发严厉，同时黑客盗取和潜在操纵价格行为也让更多的投资者选择抛售比特币。除了比特币之外，以太坊的价格也有所下跌。

由于虚拟硬币的易变性，美国银行、摩根大通和花旗银行先后宣布，将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币。美银已经开始下调信用卡交易，尽管其借记卡还不受禁令的影响。花旗银行已经宣布不再支持购买数字货币，而摩根大通的新规则将于今天生效。

摩根大通发言人玛丽•珍•罗杰斯（Mary Jane Rogers）表示，该银行决定对数字货币的购买实施限制，因为公司不想承担与之相关的风险。除此之外，Capital One也禁止其客户使用信用卡购买数字货币。而且主要的信用卡网络和提供商最近改变了数字货币购买的条款。







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