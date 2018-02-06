【中关村在线新闻资讯】2月6日消息， 据国外媒体《福布斯》报道，华为公司即将于下个月在巴黎正式公开他们上半年旗舰机华为P20。同时《福布斯》在文中也放出了一张全新渲染图，并提到华为P20将是首款搭载后置三摄像头的智能手机。



华为P20全新渲染图流出：全球首款后置三摄（图片来自于福布斯）

《福布斯》指出，华为P20的摄像头将成为这款手机的最大亮点和卖点。华为P20的后置摄像头总共将达到4000万像素，并且能够实现5倍混合变焦。同时，该机前置摄像头也将达到2400万像素。和市面上其他手机相比，P20的拍照将会成为他最为重要的卖点。

昨天华为公司在其官方微博上再次确认，他们将于3月底的时候在法国巴黎发布华为新机P20。他们也表示，此次华为P20的发布依旧是余承东来进行，这也直接澄清了之前的一些不实传言。

华为发布此条微博的更多意义还是澄清有关余承东的相关传言，并确认即将到来的上半年新旗舰的发布时间。之前在互联网上也流出了一些有关华为P20的相关传闻，不过华为官方对于这些并未发表意见。

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