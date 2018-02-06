博通出价每股82美元 高通:将会评估新报价

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，高通今日证实，已接到博通公司(Broadcom)给出的每股82美元的最新的非约束性收购报价，并且会针对新报价展开评估。



高通:将会评估博通新报价（图片来自baidu）

高通表示，出于责任需要，高通董事会将联合财务和法律顾问，共同对博通的新报价展开评估，以判断新报价是否符合公司和股东的最佳利益。在董事会完成评估之前，高通将不再对此发表评论。

早前博通已经表示，将决定提高收购报价，至1200亿美元，即从每股70美元上调至每股82美元，其中60美元为现金形式支付，而剩余则以股票形式体现。博通表示，这是体现高通价值的“最好”报价，也是最终的出价。

对此，调研公司GBH Insights分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)称：“我们认为，博通的新报价颇具吸引力。对于高通及其董事会而言，如今又面临一个棘手的选择。”

艾夫斯还称：“通过此次调高报价可以看出，在收购高通问题上，博通是认真的，也是非常积极的。”

高通公司CEO史蒂夫·莫伦科普夫曾表示，博通与高通之间并不具备谈判收购的基础，因为博通给出的1050亿美元价格太低。同时高通股东曾经对博通表示，他们希望最少得到每股80美元的报价。

知情人士还透露，博通还计划向高通提供高于正常水平的“分手费”，以防监管机构阻挠该交易。一般来说，这样的“分手费”大约相当于交易规模的3%到4%。甚至，博通CEO陈福阳可能决定在最后时刻大幅修改条款。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：博通出价每股82美元 高通:将会评估新报价http://news.zol.com.cn/677/6775532.html