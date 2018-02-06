【中关村在线新闻资讯】2月6日消息， 近日美国华尔街投行野村极讯的分析师发布了一份备忘录。备忘录中指出，由于苹果下一代手机将采用英特尔公司生产的相关基带，因此他们并不看好高通手机未来前景，由此连带的是，博通公司的股价也随之下跌了。



高通博通股价纷纷下跌：皆因丢失苹果订单（图片来自于腾讯）

野村极讯认为，苹果公司今年将不会采用高通的基带，这不仅仅是因为与高通的关系问题，更重要的是苹果也希望建立自己的芯片优势。苹果今年打算把所有调制解调器芯片都交给英特尔来生产，主要是因为英特尔的技术能够达到苹果的要求，而且价格上对于苹果也更加有利。

此前，台湾凯基证券分析师郭明池在发布最新报告中也提到了类似观点。他表示2018年苹果手机的全部基带处理器将全部来自英特尔公司。而早前消息是，英特尔今年将获得七成基带芯片订单，而高通获得三成。

郭明池在报告称，英特尔将获得今年全部苹果手机的基带订单，高通份额为零。原因是目前英特尔的基带芯片在性能方面已经满足了苹果的要求，大规模采用已经没有障碍。除了性能达标之外，英特尔还向苹果提供了极富竞争力的价格，但是详细定价暂时未知。

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