早报：HTC U12真机曝光 采用骁龙845无误

【科技早餐】

●HTC U12真机曝光 采用骁龙845无误

据报道，在台湾运营商举办的5G活动期间，HTC展出了一款从未亮相过的新机型，尽管HTC为了保密起见为这款手机遮住了顶部和底部，但爆料大神evleaks表示这就是HTC U12无误。

而在这次活动中，HTC着重展示了该机的下载速度，从手机运行的测速软件来看，该机的下载速度能够达到809.58Mbps。这也在侧面证实了这款手机使用的是骁龙845处理器，因为处理器支持高达1.2 Gbps的理论下载速度。

Z点评：真是有抱琵琶半遮面啊，这胶布贴的也是够可以的。



疑似HTC U12

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