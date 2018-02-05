阿里巴巴集团投资万达电影：耗资46.8亿元

【中关村在线新闻资讯】2月5日消息， 阿里巴巴集团、文投控股与万达集团共同宣布，阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份。



阿里巴巴集团投资万达电影（图片来自baidu）

此次投资阿里巴巴出资46.8亿元、文投控股出资31.2亿元，分别成为万达电影第二、第三大股东，至此万达集团仍为万达电影控股股东，持有48.09%的股份。

据了解，万达电影2015年1月A股上市，拥有中国规模最大的电影院线，已形成电影放映、发行、广告、时光网平台、游戏等业务板块。2017年营业收入132亿元，会员数量突破1亿；拥有直营影院516家，4571块银幕，约占全国电影票房市场14%的份额。

根据合作协议，两家战略投资者将利用自身优势与万达电影开展全面战略合作。阿里巴巴将利用大数据及内容网络平台，支持万达电影发展。文投控股将与万达电影在院线加盟、影院广告等业务方面开展全面合作，文投集团利用丰富的土地和旅游资源与万达集团开展文化旅游合作。三家企业承诺所持万达电影股票至少锁定两年。

万达表示，转让万达电影股份主要是为万达电影引进具有战略价值的股东，并非单纯回笼资金，相信两家战略投资者与万达电影之间的互补效应，会对万达电影长期利好。

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