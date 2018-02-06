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    微软预告Office2019将今年登场:仅支持Win10

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】2月6日消息，日前微软更新了对Office和Windows的服务，并预告了Office 2019服务即将在今年下半年登场。遗憾的是用户只能在Windows10上才能享受。

    微软预告Office2019将今年登场:仅支持Win10
    微软预告Office2019将今年登场（图片来自baidu）

            微软表示，Office 2019将不支持Windows 7以及Windows 8.1，想要用上最新Office，用户需要更新到Windows 10。微软此举除了希望更多用户更新Windows 10外，还将推动那些仍在使用Windows 7和Windows 8.1的企业订阅Office 365服务。

          不过苹果用户可以放心，因为目前这一改变不会影响到Mac用户，Mac上的Office和Windows版是两条不同的产品线。微软还改变了Office一般生命周期为10年的传统，Office 2019只提供5年支持以及预计两年的额外支持。

    　　Office 2019将于今年下半年正式发布，包括常用的WordExcelPowerPointOutlook客户端以及商用版本的Exchange、SharePoint和Skype。微软计划在今年年中发布Office 2019的预览版，主要为还未使用云版本Office 365的机构所准备。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软预告Office2019将今年登场:仅支持Win10http://news.zol.com.cn/677/6775038.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6775038.html report 912   【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，日前微软更新了对Office和Windows的服务，并预告了Office 2019服务即将在今年下半年登场。遗憾的是用户只能在Windows10上才能享受。微软预告Office2019将今年登场（图片来自baidu）微软表示，Office 2019将不支...
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