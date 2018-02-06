苹果伍兹清仓比特币：因为投资压力太大

【中关村在线新闻资讯】2月6日消息，苹果联合创始人伍兹尼亚克虽然已经退休，但是他依旧在科技圈很活跃。最近伍兹尼亚克在接受采访时表示，依靠比特币赚了一些钱，而且是在高位的时候全部清仓了。



苹果 伍兹尼亚克清仓比特币（图片来自baidu）

伍兹尼亚克吐槽，卖出比特币的原因并不是因为它看到了未来价值的波动，也不是预测到了高点，原因竟然是他觉得这种投资压力很大，因为比特币像过山车一样忽高忽低，他不希望成天都关注价值变化。

“我用比特币做实验，当它飙升时，我觉得我不想成为时刻都关注着它的变化，围着它转的那种人”，伍兹尼亚克说。

另外，伍兹尼亚克还坦言，他曾经在比特币价格只有70美元的时候就产生了兴趣，但最终购买的时候价格已经涨到了700美元，当相比他卖出的价格，还是有了十倍以上的回报率。

伍兹尼亚克表示：“那时一个比特币的价格是70美元，我在网络上得知，首先我必须在一家特殊的银行有一个特殊的银行账户，不过我当时无法购买比特币，最终交易价在700美元时我才买到了一些。”

据了解， 2017年12月，比特币价格曾经达到顶峰，近20000美元，如果当时购买，在过去一个月的时间里，财富蒸发一半多。就在上周，比特币更是接连暴跌，连续跌破10000美元关口；9000美元关口；8000美元关口。

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