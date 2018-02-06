【中关村在线新闻资讯】2月6日消息， 随着智能手机技术的不断发展，手机摄像头的精密程度也在不断的提升。近日，荣耀事业部总裁赵明在微博上回答问题时提到，未来智能手机的摄像头很有可能引入一些技术来让摄像头的效果超越入门级微单。



荣耀老总谈手机拍照趋势：未来或超越入门级微单（图片来自于谷歌）

赵明认为，所谓的超越微单是指整体的效果上超越入门级微单水平。如果单从硬件方面上考量，则很难做到这一成果。因此，引入人工智能技术就显得尤为关键了。人工智能拍照可以学习最优的参数设置，给出最优的拍摄角度建议，当然能拍出好照片。但单反相机明显很多人用的都是自动档，取景也往往不好，这种竞争越往后人工智能拍照优势越明显。

此前赵明在接受采访时表示，人工智能是整个行业未来的趋势，荣耀手机也将在这一领域持续发力。公司也将在这一方面投入更多的精力，尤其是EMUI系统的研发。

赵明认为，目前大部分的人们已经处于人工智能环境之中，而这种技术对于创意的优化可以起到辅助的作用。目前，荣耀已经在人工智能领域、材料领域、图象处理等领域与全球的顶尖大学进行合作。华为每年也会投入100多亿美金在产品开发、技术开发和面向未来技术上。

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