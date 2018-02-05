【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，近日华为公司在其官方微博上再次确认，他们将于3月底的时候在法国巴黎发布华为新机P20。他们也表示，此次华为P20的发布依旧是余承东来进行，这也直接澄清了之前的一些不实传言。



华为确认3月召开发布会：余承东依旧站台发布（图片来自于谷歌）

华为发布此条微博的更多意义还是澄清有关余承东的相关传言，并确认即将到来的上半年新旗舰的发布时间。之前在互联网上也流出了一些有关华为P20的相关传闻，不过华为官方对于这些并未发表意见。

此前，知名爆料大神@Roland Quandt在推特上表示，华为将会推出三款P20系列产品，分别为P20、P20 Plus和P20 Lite，并加入许多新配色。

据了解，P20、P20 Plus和P20 Lite这三款新机在华为内部的代号分别为Emily、Charlotte和Anne。华为这次在配色上下了极大的功夫，P20和P20 Plus将增加陶瓷黑和暮光色，而P20 Lite则会加入午夜黑、宝蓝色和樱花粉。三款新机都搭载异形屏也是基本确定的。

根据此前evleaks爆料，华为P20很有可能会采用ProTriple-lens三镜头设计，拥有4000万像素、五倍混合变焦功能，支持全新升级的AI拍照助手。配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步。







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