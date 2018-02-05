【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，近日知名爆料大神Evan Blass在其推特上透露， HTC即将推出一款全面屏新机，这款新机在HTC内部代号为Breeze。Evan Blass还提到，这款手机将主要面向入门级市场。



传HTC5.5寸全面屏新机流出：代号为Breeze（图片来自于谷歌）

除此之外，HTC还提到了这款手机的主要配置。该机将会采用5.5英寸屏幕，屏占比为18:9，搭载MTK处理器，存储组合为2GB RAM+16GB ROM，电池容量为2730mAh。同时，该机采用1300万像素后置摄像头，500万像素前置镜头。

上周的时候，谷歌公司对外宣布，他们已经正式完成了11亿美元收购HTC Pixel团队的交易，在台湾增加了2000多名智能机专家。谷歌硬件业务负责人里克·奥斯特罗(Rick Osterloh)表示，引入HTC的工程师和设计师，来协助谷歌进一步控制其产品的设计和生产，包括更加紧密地与供应商合作。

在完成与HTC的交易后，谷歌计划扩大研发和营销。对于谷歌来说，未来需要迈出的更大一步是开发出自主“系统级芯片”(SoC)。对此奥斯特罗称，在可预见的未来，谷歌将继续与高通合作。

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